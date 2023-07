Exposition Eglise Sainte-Marie-Madeleine Les Molières Catégories d’Évènement: Essonne

les Molières Exposition Eglise Sainte-Marie-Madeleine Les Molières, 16 septembre 2023, Les Molières. Exposition 16 et 17 septembre Eglise Sainte-Marie-Madeleine Entrée libre Exposition à la découverte du Patrimoine de l’Essonne Eglise Sainte-Marie-Madeleine 9 place de l’Eglise 91470 Les Molières Les Molières 91470 Essonne Île-de-France 0682263765 https://amisegliselesmolieres.wordpress.com A la découverte du patrimoine de l’Essonne avec le Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Essonne, les Molières Autres Lieu Eglise Sainte-Marie-Madeleine Adresse 9 place de l'Eglise 91470 Les Molières Ville Les Molières Departement Essonne

