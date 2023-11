Concert de Noël Eglise Sainte Marie-Madeleine Guérande, 16 décembre 2023, Guérande.

L’association « La Madeleine d’Hier et d’Aujourd’hui » organise un concert avec la Chorale Choeur d’enfants « Les Chantres de la Presqu’île », Piano & bombarde « Duo Pierre Le Normand et Benjamin Goudedranche » et La Chorale de voix d’hommes « Vox Hominis Saint Marc ».

Eglise Sainte Marie-Madeleine place de l’église, La Madeleine 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 61 90 83 »}, {« type »: « email », « value »: « lamadeleine-h-et-a@orange.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.la-madeleine.org »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/concert-de-noel-guerande.html »}]

2023-12-16T15:00:00+01:00 – 2023-12-17T01:00:00+01:00

