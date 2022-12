Concert de Noël Eglise Sainte Marie-Madeleine, 17 décembre 2022, Guérande.

Concert de Noël Samedi 17 décembre, 15h00 Eglise Sainte Marie-Madeleine

Entrée libre: 0

L’association « La Madeleine d’Hier et d’Aujourd’hui » organise un concert avec la Chorale « Arc en ciel », Les « Veuzous de la Presqu’île » et la musique irlandaise avec « The sheep in the boat ».

Eglise Sainte Marie-Madeleine place de l’église, La Madeleine 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique Pays de la Loire

