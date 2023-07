Visite de l’église Sainte-Marie-Madeleine et son village Eglise Sainte Marie Madeleine Forcé, 16 septembre 2023, Forcé.

Visite de l’église Sainte-Marie-Madeleine et son village 16 et 17 septembre Eglise Sainte Marie Madeleine

Pour la 40ème édition des journées européennes du patrimoine, l’église Sainte-Marie-Madeleine de Forcé vous ouvre ses portes.

Si l’on ne peut dater avec précision la construction de l’édifice, les sources à notre disposition la situent au 11ème ou 12ème siècle. L’édifice primitif de type roman ne devait comporter qu’une nef, mais fut agrandi d’un transept et d’un chœur au 17ème à chevet circulaire.

Les chapelles nord et sud datent du 18ème. Le banc seigneurial exécuté vers 1780 pour Jean René Pierre Le Clerc de la Jubertière qui achète la seigneurie de Forcé en 1780. La sacristie fut adjointe à l’extrémité de l’église vers 1895.

La reconstruction du chœur a été dirigée en 1837 par l’entrepreneur chaufournier Frédéric Ricosset. La chaire à prêcher date de 1839. Les contreforts de la façade ont probablement été remaniés au 15ème siècle et encadrent un portail grec en tuffeau daté « Deo Optimum Maximo sumptibus D. Jacquot 1840 » (grâce aux dons de).

En 1985, l’édifice a subi une cure de rajeunissement, dont le résultat s’offre aujourd’hui à nos yeux.

