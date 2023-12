Concert de Noël Happy Christmas songs Eglise Sainte Marie-Madeleine Englos Catégories d’Évènement: Englos

Nord Concert de Noël Happy Christmas songs Eglise Sainte Marie-Madeleine Englos, 10 décembre 2023, Englos. Concert de Noël Happy Christmas songs Dimanche 10 décembre, 18h00 Eglise Sainte Marie-Madeleine sur inscription – 5€/personne – gratuit moins de 16 ans Eglise Sainte Marie-Madeleine Rue Paul Procureur, Englos Englos 59320 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « mairie@englos.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-10T18:00:00+01:00 – 2023-12-10T20:00:00+01:00

2023-12-10T18:00:00+01:00 – 2023-12-10T20:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Englos, Nord Autres Lieu Eglise Sainte Marie-Madeleine Adresse Rue Paul Procureur, Englos Ville Englos Departement Nord Age max 99 Lieu Ville Eglise Sainte Marie-Madeleine Englos latitude longitude 50.629477;2.955074

Eglise Sainte Marie-Madeleine Englos Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/englos/