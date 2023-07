Découvrez l’église restaurée et ses remarquables fresques Église Sainte-Marie-Madeleine de Soulomès Soulomès Catégories d’Évènement: Lot

Soulomès Découvrez l’église restaurée et ses remarquables fresques Église Sainte-Marie-Madeleine de Soulomès Soulomès, 16 septembre 2023, Soulomès. Découvrez l’église restaurée et ses remarquables fresques 16 et 17 septembre Église Sainte-Marie-Madeleine de Soulomès Gratuit. Entrée libre. Cette église du XIIe siècle a été l’église de la commanderie hospitalière des Hospitaliers de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem. L’église de Soulomès est réputée pour ses riches décors peints réalisés au début du XVIe siècle dans la nef et le choeur. Sa restauration récente a reçu le prix spécial du jury des Rubans du Patrimoine en 2022. Église Sainte-Marie-Madeleine de Soulomès Bourg, 46240 Soulomès Soulomès 46240 Lot Occitanie 05 65 21 17 58 Cette église du XIIe siècle a été l’église de la commanderie hospitalière des Hospitaliers de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem.

L’église de Soulomès est réputée pour ses riches décors peints réalisés au début du XVIe siècle dans la nef et le chœur. Sa restauration récente a reçu le prix spécial du jury des Rubans du Patrimoine. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

©Commune de Soulomes

