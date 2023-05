Église Sainte-Marie-Madeleine, Recoules (15) Eglise Sainte Marie-Madeleine de Recoules, 1 juillet 2023, Joursac.

Samedi 1 juillet, 20h30 Eglise Sainte Marie-Madeleine de Recoules

Conférence donnée par le Frère François Cassingena-Trévedy​, moine bénédictin de l’abbaye Saint-Marin de Ligugé

Topo :

Blaise Pascal est l’une des plus grandes figures scientifiques, philosophiques et spirituelles de l’Auvergne. La conférence se centrera sur le texte le plus célèbre de son œuvre « Pensées » et plus largement sur la genèse, le contenu et la portée actuelle de cet écrit.

Eglise Sainte Marie-Madeleine de Recoules Recoules 15170 JOURSAC Joursac 15170 Recoules Cantal Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « amis.eglise.recoules@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0659092510 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T20:30:00+02:00 – 2023-07-01T22:30:00+02:00

