MISSA SANTA CECILIA de Jacob de Haan Jeudi 30 novembre, 20h00 Eglise Sainte Marie d’Ozon Tarif plein : 12€ ; Tarif réduit : 8€ ; gratuit pour moins de 12 ans

Pour sa troisième session, le Vienn’Artistic Orchestra programme la dernière messe pour chœur et orchestre d’harmonie du célèbre compositeur néerlandais Jacob de Haan, la Missa Santa Cecilia (Messe de Sainte Cécile). Quatrième messe écrite par le compositeur, cette œuvre en 6 mouvements pour chorale et orchestre d’harmonie fut composée en 2015 en l’honneur du jour de la fête de Sainte Cécile, patronne des musiciens. Le style festif, optimiste, et réconfortant de cette œuvre est un éloge au caractère de ce jour de fête. C’est une occasion pour le Vienn’Artistic Orchestra, dirigé par Thomas CLAVERIE et Mathias CURRIT, d’inviter le Chœur de Chambre de la Vienne et d’interpréter ensemble cette oeuvre incontournable du grand répertoire pour chœur et orchestre d’harmonie.

En première partie, le V’AO interprétera quelques transcriptions d’œuvres classiques, allant de Rossini à Bernstein, en passant par Puccini et Wagner.

Créé en 1995, le Choeur de Chambre de la Vienne (CCV) est un ensemble vocal à l’échelle départementale. Dirigé par Aurélien POYANT, il est composé de choristes amateurs formés musicalement et vocalement, venant de divers horizons tant géographiquement que par leurs parcours de choristes participant à de nombreux projets. Pour ce projet il a fait appel à des choristes supplémentaires pour compléter l’effectif nécessaire. Fort d’une belle expérience passée avec l’Orchestre Poitou-Charentes en interprétant « Les Saisons » de Joseph Haydn et l’Oratorio « Le Christ au Mont des Oliviers » de Beethoven, le Choeur de Chambre de la Vienne répond avec enthousiasme à l’invitation du Vienn’Artistic Orchestra pour interpréter la contemporaine Missa Santa Cécilia de Jacob De Hann. Le C.C.V. s’est produit en Allemagne, Autriche, Belgique, Canada (Nouveau Brunswick), Espagne, Hongrie, Pologne et Portugal. Lauréat du Florilège Vocal de Tours, où il a obtenu la Première Médaille au Concours National et le Deuxième Prix au Concours International.

Vous apprécierez en deuxième partie le Choeur de Chambre de la Vienne qui vous proposera un programme de musique sacrée à capella de compositeurs d’Europe et d’Amérique du Nord.

En troisième partie, la Missa Santa Cecilia.

Eglise Sainte Marie d’Ozon 22 rue Emile Georget 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-30T20:00:00+01:00 – 2023-11-30T22:00:00+01:00

Vienn’Artistic Orchestra et Choeur de Chambre de la Vienne