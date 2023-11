Missa Santa Cecilia Eglise Sainte Marie d’Ozon Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

Vienne Missa Santa Cecilia Eglise Sainte Marie d’Ozon Châtellerault, 30 novembre 2023, Châtellerault. Missa Santa Cecilia Jeudi 30 novembre, 20h00 Eglise Sainte Marie d’Ozon Tarif : 12€ ; tarif réduit : 8€ ; gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Quatrième messe composée par Jacob de Haan, la Missa santa Cecilia en 6 mouvements pour chorale et orchestre d’harmonie fut composée en 2015 en l’honneur du jour de fête de la Sainte Cécile, patronne des musiciens. Le style festif, optimiste, mais aussi réconfortant de cette œuvre est un éloge au caractère particulier du jour de fête de la Sainte Cécile toujours célébrée par les musiciens. Cette messe est l’occasion pour Vienn’artistic orchestra d’inviter le chœur de chambre de la Vienne dirigé par Aurélien POYANT. La première partie du programme sera consacrée à un répertoire classique arrangé pour orchestre d’harmonie et une partie pour choeur seul, par le choeur de chambre de la Vienne :

LA PIE VOLEUSE (ouverture) de Gioachino Rossini

POÈME SYMPHONIQUE de Giacomo Puccini

CANDIDE SUITE de Léonard Bernstein

PROCESSION D’ELSA de Richard Wagner

PIECES POUR CHOEUR SEUL

Ce programme ambitieux sera dirigé par Mathias Currit et Thomas Claverie. Information et réservations au 06 76 55 69 08 Eglise Sainte Marie d’Ozon 22 rue Emile Georget 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-30T20:00:00+01:00 – 2023-11-30T22:30:00+01:00

