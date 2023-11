Concert de musique ancienne Eglise Sainte Marie des Jacobins Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges Concert de musique ancienne Eglise Sainte Marie des Jacobins Limoges, 25 novembre 2023, Limoges. Concert de musique ancienne Samedi 25 novembre, 12h00 Eglise Sainte Marie des Jacobins Le conservatoire de Limoges a récemment fait l’acquisition d’un clavecin italien napolitain à un clavier inspiré d’un instrument du facteur Boccalari (1685). Le département de musiques anciennes a souhaité mettre en lumière cet instrument aux sonorités si particulières et vous invite à le découvrir lors de deux concerts donnés en l’Eglise Sainte Marie. Vendredi 24 novembre 2023

19h30

Concert clavecin et musique de chambre Samedi 25 novembre 2023 12h00

Concert du département de musiques anciennes Concerts gratuits

Entrées libres dans la limite des places disponibles #Conservatoire #Musiqueancienne #Clavecin Eglise Sainte Marie des Jacobins place des jacobins 87000 limoges Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T12:00:00+01:00 – 2023-11-25T13:30:00+01:00

