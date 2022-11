Concert Chœurs et Orchestre – Water Music Eglise Sainte Marie des Jacobins Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Concert Chœurs et Orchestre – Water Music Jeudi 8 décembre, 20h00 Eglise Sainte Marie des Jacobins Œuvres de Georg Friedrich Haendel Eglise Sainte Marie des Jacobins place des jacobins 87000 limoges Concert des choeurs et orchestre du conservatoire sur les oeuvres de Georg Friedrich Haendel.

Direction Etienne Mangot. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

