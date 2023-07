Visite commentée de l’église Sainte-Marie des Batignolles Église Sainte-Marie-des-Batignolles Paris Catégorie d’Évènement: Paris Visite commentée de l’église Sainte-Marie des Batignolles Église Sainte-Marie-des-Batignolles Paris, 17 septembre 2023, Paris. Visite commentée de l’église Sainte-Marie des Batignolles Dimanche 17 septembre, 16h00 Église Sainte-Marie-des-Batignolles Entrée libre Visite commentée de l’église Sainte Marie des Batignolles Histoire des Batignolles et de l’église – Pourquoi une église – Les architectes et les artistes – Explication des vitraux et des statues Visite commentée de l’église Sainte Marie des Batignolles – Histoire du quartier « Batignolles-Monceaux » – Les différentes étapes de la construction de l’église, de 1826 à 1851. Explication de l’architecture, du mobilier, des symboles, des vitraux, des statues – Les architectes et les artistes – Pourquoi Messager, Roth, Verlaine ou Zola ont fréquenté Sainte-Marie des Batignolles. Église Sainte-Marie-des-Batignolles 77 place du Docteur-Félix-Lobligeois 75017 Paris Paris 75017 Paris 17e Arrondissement Paris Île-de-France 01 46 27 57 67 http://www.ste-marie-batignolles.com Église néo-classique, sans clocher, mais possédant une cloche, « Etiennette ». Construite en 1826, au cœur du village des Batignolles, sa façade de temple grec avec fronton triangulaire, contraste avec l’ascension de la Vierge rococo du Chœur. Vitraux d’Emile Thibaud, retraçant la vie de la Vierge Marie, à travers l’enfance de Jésus (XIXe siècle) Grand Crucifix chanté par Verlaine. Grand Orgue (Mutin, Cavaillé, Coll- 1923) Métro : Rome,Place de Clichy, Brochant, La Fourche Bus : 66, 31, 53 SNCF: Gare de Pont Cardinet Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00 Paroisse Sainte-Marie des Batignolles Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Église Sainte-Marie-des-Batignolles Adresse 77 place du Docteur-Félix-Lobligeois 75017 Paris Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Église Sainte-Marie-des-Batignolles Paris

Église Sainte-Marie-des-Batignolles Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/