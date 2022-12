Procession de l’Immaculée Conception Église Sainte-Marie des Batignolles Paris Catégorie d’évènement: Paris

Procession de l’Immaculée Conception Église Sainte-Marie des Batignolles, 8 décembre 2022, Paris. Procession de l’Immaculée Conception Jeudi 8 décembre, 20h00 Église Sainte-Marie des Batignolles Fête de la joie et de la lumière Église Sainte-Marie des Batignolles 77 place du docteur Félix Lobligeois, 75017 Paris Paris 75017 Paris Île-de-France Jeudi 8 décembre – 20h

Dans les rues du quartier, nous reprenons notre pèlerinage de l’Immaculée

Conception. La lumière vient éclairer nos ténèbres. À la suite de Marie, que notre foi nous fasse cheminer vers nos frères et sœurs du quartier. Rassemblement à 19h45 devant l’église.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-08T20:00:00+01:00

2022-12-08T21:30:00+01:00

