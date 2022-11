QUINTETTE ORIGINAL de TROMBONES à COULISSE Église Sainte-Marie des Batignolles Paris Catégorie d’évènement: Paris

Participation Libre Aux Frais – Vos dons reviennent aux musiciens

oeuvres de WAGNER, BRUCKNER, JOHNSON, HAYDN, BACH, PIAZZOLLA Concert des Journées d’Amitié de la Paroisse par Jean-Marc Farinone, Jean Lorilleux, Nelson Da Silva, Daniele Israel, Thomas Noyelle Église Sainte-Marie des Batignolles 77 place du docteur Félix Lobligeois, 75017 Paris Paris 75017 Paris Île-de-France

2022-11-26T16:00:00+01:00

2022-11-26T17:30:00+01:00

