Journées d'amitié Église Sainte-Marie des Batignolles Paris

Journées d'amitié 25 – 27 novembre Église Sainte-Marie des Batignolles 77 place du docteur Félix Lobligeois, 75017 Paris

14h30 – 19h : Ouverture des stands

et salon de thé

20h30 à l’église : Antoine Bonnin. comédien, raconte l’histoire extraordinaire de Novecento pianiste sur un paquebot. D’après le texte Alessandro Baricco. Emouvant et palpitant ! … suivi du pot de l’Amitié Samedi 26 novembre

matin

10h00 – 19h00 : Ouverture des stands et salon de thé

10h00 – 17h30 : Dédicace album BD de Nicolas Doucet

11h30 – 14h30 : Snack des Batignolles

après-midi

15h00 – 16h30 : Loto au salon de thé

18h00 – 19h00 : Apéritif

19h00 – 20h30 : 1er service Grand diner de l’amitié : Assiettes de saumon et d’huîtres, planchettes de charcuterie et fromages

20h45 – 22h30 : 2° service – Grand dîner de l’amitié Dimanche 27 novembre

10h00 – 17h00 : Ouverture des stands et salon de thé

11h30 – 14h00 : Apéritif

11h30 – 14h30 : Snack des Batignolles

14h30 – 17h00 : Dédicace livre de Stéphanie Combe

15h00 – 16h30 : Loto au salon de thé

17h00 : Clôture des stands

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-25T14:30:00+01:00

2022-11-27T17:00:00+01:00

Détails Lieu Église Sainte-Marie des Batignolles Adresse 77 place du docteur Félix Lobligeois, 75017 Paris Ville Paris

