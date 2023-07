SORRU IN MUSICA : Y’a d’la joie ! Église Sainte Marie de Vico Vico Catégories d’Évènement: Corse-du-Sud

Vico SORRU IN MUSICA : Y’a d’la joie ! Église Sainte Marie de Vico Vico, 21 juillet 2023, Vico. SORRU IN MUSICA : Y’a d’la joie ! Vendredi 21 juillet, 21h30 Église Sainte Marie de Vico Entrée libre en fonction du nombre de places disponibles. Le vendredi 21 juillet à 21h30, le festival Sorru in Musica vous présente le concert gratuit « Y’a d’la joie ! »à l’occasion de l’ouverture de sa 20ème édition !

Lieu : Ghjesgia Santa Maria – Église Sainte Marie

Prix : gratuit

Tout public

En savoir plus sur le festival : http://sorru-in-musica.corsica Église Sainte Marie de Vico Vico Vico Corse-du-Sud Corse [{« link »: « http://sorru-in-musica.corsica »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-21T21:30:00+02:00 – 2023-07-21T22:30:00+02:00

2023-07-21T21:30:00+02:00 – 2023-07-21T22:30:00+02:00 ©Philippe Polishchuk Détails Catégories d’Évènement: Corse-du-Sud, Vico Autres Lieu Église Sainte Marie de Vico Adresse Vico Ville Vico Departement Corse-du-Sud Lieu Ville Église Sainte Marie de Vico Vico

Église Sainte Marie de Vico Vico Corse-du-Sud https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vico/