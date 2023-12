Concert de Noel Mini Orchestra + chorale Lez’Enchantés église Sainte Marie de Lézignan-La-Cèbe LEZIGNAN LA CEBE Catégorie d’Évènement: Lézignan-la-Cèbe Concert de Noel Mini Orchestra + chorale Lez’Enchantés église Sainte Marie de Lézignan-La-Cèbe LEZIGNAN LA CEBE, 3 décembre 2023, LEZIGNAN LA CEBE. Concert de Noel Mini Orchestra + chorale Lez’Enchantés Dimanche 3 décembre, 18h00 église Sainte Marie de Lézignan-La-Cèbe Venez écouter le concert de Noel du Mini Orchestra + chorale Lez’Enchantés.

Les airs de Noël.

À l’église Sainte-Marie de Lézignan-La-Cèbe église Sainte Marie de Lézignan-La-Cèbe , 34120 LEZIGNAN LA CEBE LEZIGNAN LA CEBE Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-03T18:00:00+01:00 – 2023-12-03T19:30:00+01:00

2023-12-03T18:00:00+01:00 – 2023-12-03T19:30:00+01:00 Détails Catégorie d’Évènement: Lézignan-la-Cèbe Autres Lieu église Sainte Marie de Lézignan-La-Cèbe Adresse , 34120 LEZIGNAN LA CEBE Ville LEZIGNAN LA CEBE Lieu Ville église Sainte Marie de Lézignan-La-Cèbe LEZIGNAN LA CEBE latitude longitude 43.496175;3.435196

église Sainte Marie de Lézignan-La-Cèbe LEZIGNAN LA CEBE https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lezignan-la-cebe/