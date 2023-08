Concert – Trio Nota Femina Eglise Sainte-Marie de Gardanne Gardanne Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Gardanne Concert – Trio Nota Femina Eglise Sainte-Marie de Gardanne Gardanne, 16 septembre 2023, Gardanne. Concert – Trio Nota Femina Samedi 16 septembre, 17h00 Eglise Sainte-Marie de Gardanne Accès libre sans réservation Concert de musique de chambre proposé par le Trio Nota Femina, au répertoire éclectique mettant en valeur la richesse sonore de la flûte traversière, de l’alto et de la harpe.

Gratuit – Parvis de l’Eglise Sainte-Marie – 13120 Gardanne Eglise Sainte-Marie de Gardanne Boulevard Bontemps 13120 gardanne Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T17:00:00+02:00 – 2023-09-16T20:00:00+02:00

Catégories d'Évènement: Bouches-du-Rhône, Gardanne

Lieu Eglise Sainte-Marie de Gardanne
Adresse Boulevard Bontemps 13120 gardanne
Ville Gardanne
Departement Bouches-du-Rhône

