La beauté médiévale de Coustouges et son église au cœur d’un village traditionnel frontalier Église Sainte-Marie de Coustouges Coustouges Catégories d’Évènement: Coustouges

Pyrénées-Orientales La beauté médiévale de Coustouges et son église au cœur d’un village traditionnel frontalier Église Sainte-Marie de Coustouges Coustouges, 16 septembre 2023, Coustouges. La beauté médiévale de Coustouges et son église au cœur d’un village traditionnel frontalier Samedi 16 septembre, 10h30 Église Sainte-Marie de Coustouges Gratuit. Sur inscription. Rendez-vous sur le parking à l’entrée du village. Le village médiéval de Coustouges et son église romane : venez découvrir un bijou de l’art roman au cœur d’un village traditionnel frontalier. Église Sainte-Marie de Coustouges 66260 Coustouges Coustouges 66260 Pyrénées-Orientales Occitanie 04 68 83 99 49 http://www.valleescatalanes.org/ https://www.facebook.com/pages/Pays-dArt-et-dHistoire-Transfrontalier-les-Vall%C3%A9es-Catalanes/519122054785408 [{« type »: « phone », « value »: « 04 68 83 99 49 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 77 58 03 49 »}, {« type »: « email », « value »: « info@vcatalanes.com »}] L’église Sainte-Marie est un édifice religieux catholique situé à Coustouges, dans le département des Pyrénées-Orientales en région Occitanie. Actuellement, elle sert d’église paroissiale pour la commune de Coustouges en Vallespir, mais autrefois, elle faisait partie d’un monastère appartenant à l’ordre des bénédictins. L’église a été inscrite sur la liste des Monuments historiques en 1840, en reconnaissance de son importance patrimoniale. À partir du Boulou, prendre la D115 en direction de Saint-Laurent-de-Cerdans, à 6km de Saint-Laurent-de-Cerdans. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00 ©DR Détails Catégories d’Évènement: Coustouges, Pyrénées-Orientales Autres Lieu Église Sainte-Marie de Coustouges Adresse 66260 Coustouges Ville Coustouges Departement Pyrénées-Orientales Lieu Ville Église Sainte-Marie de Coustouges Coustouges

Église Sainte-Marie de Coustouges Coustouges Pyrénées-Orientales https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/coustouges/