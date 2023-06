Concert des Choralines Korholen Eglise Sainte-Marie, 7 juillet 2023, .

Concert des Choralines Korholen Vendredi 7 juillet, 21h00 Eglise Sainte-Marie

CONCERT D’ETE !

Chorale bretonne de la presqu’ile guérandaise avec une vingtaine de choristes, adhérents de la fédération bretonne KANOMP BREIZH

Eglise Sainte-Marie Place de l’Eglise 44350 St molf 44350 [{« type »: « phone », « value »: « 06 79 83 95 12 »}, {« type »: « email », « value »: « mmuzerelle@aol.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://choralineskorholen.org/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/concert-des-choralines-korholen-st-molf-1.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-07T21:00:00+02:00 – 2023-07-07T23:00:00+02:00

