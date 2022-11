Journées d’Amitié Eglise Sainte-Marguerite Paris Catégorie d’évènement: Paris

Journées d’Amitié Eglise Sainte-Marguerite, 3 décembre 2022, Paris. Journées d’Amitié 3 et 4 décembre Eglise Sainte-Marguerite Samedi 3 et dimanche 4 décembre Eglise Sainte-Marguerite 36 rue Saint-Bernard, Paris Paris 75011 Paris Île-de-France nombreux stands (livres, jeux, vêtements, brocante…) ; Envie de rencontrer les autres paroissiens : venez prendre un verre et un petit gâteau au café du curé. Vous pourrez aussi partager votre déjeuner du dimanche autour d’une table conviviale et amicale. Repas d’Amitié dimanche 4 décembre sur réservation (au secrétariat de la paroisse). Vous avez l’esprit joueur ou des enfants à occuper le week-end ? Venez participer à nos jeux (chamboule-tout, pêche à la ligne), un grand loto pour les adultes, ainsi que le sac surprise à peser pour gagner. Les bénéfices de ces journées sont au profit des différentes activités sociales et éducatives de la paroisse.

