Visite guidée de l’Eglise Sainte-Marguerite Église Sainte-Marguerite Le Vésinet, 17 septembre 2023, Le Vésinet.

Visite guidée de l’église par un bénévole de la paroisse.

Église Sainte-Marguerite Place de l’Église – 60 boulevard Carnot 78110 Le Vésinet Le Vésinet 78110 Yvelines Île-de-France 01 39 76 52 03 https://www.saintemarguerite.org/ L’Eglise Sainte-Marguerite a été consacrée en 1875, inscrite à l’inventaire ds monuments historiques en 1978 et classée en 2016.

Les peintures murales des chapelles et les vitraux réalisés par Maurice Denis entre 1898 et 1903, ont fait l’objet d’une restauration d’une qualité exceptionnelle en 2014. Elles offrent aux visiteurs un ensemble d’une remarquable cohérence avec l’architecture aérienne et novatrice de l’architecte Auguste Boileau qui utilisa pour la première fois, le procédé révolutionnaire pour l’époque, du béton aggloméré du Système Coignet.

2023-09-17T15:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

