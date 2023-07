Cuncertu di Battista Acquaviva in Carchetu-Brusticu d’aostu Eglise Sainte Marguerite – Carcheto-Brustico Catégories d’Évènement: Carcheto-Brustico

Haute-Corse Cuncertu di Battista Acquaviva in Carchetu-Brusticu d’aostu Eglise Sainte Marguerite – Carcheto-Brustico, 4 août 2023, Carcheto-Brustico. Cuncertu di Battista Acquaviva in Carchetu-Brusticu d’aostu Vendredi 4 août, 19h00 Eglise Sainte Marguerite – Entrée libre Cuncertu di Battista Acquaviva in Carchetu incu l’aiutu di a DRAC di Corsica è di a merria di Carchetu Concert Gratuit Une artiste seule sur scène, un moment hors du temps, sa voix change de tableau à chaque chanson. Battista s’accompagne tour à tour de sa cetera Anghjula Mamica, instrument emblématique envoûtant et d’un piano, entre deux a cappella extatiques. Battista Acquaviva Voix corse identifiable par une tessiture hors norme de plus de trois octaves parcourant le monde depuis plus d’une dizaine d’années : Autriche, Québec, Réunion, Émirats, Jordanie… La musique de Battista résonne entre 2012 et 2013 dans une série de spectacles Chromotopia, au sein de l’une des plus grandes cathédrales d’Europe, Saint-Étienne de Vienne (Autriche).

Grâce à une équipe de casting qui la repère sur la toile, le grand public la découvre lors de The Voice France 2015, rassemblant des millions de vues sur You Tube dans l’interprétation d’un chant sacré corse. Après la sortie de son album Les Chants de Libertés (Universal 2015), elle repart avec Voice Tour pour une tournée des Zéniths de France puis avec Voices sur la scène du mythique Théâtre antique d’Orange. En 2017, la voix de Battista s’élève à Dubaï, dans un décor irréel et une scénographie féérique orchestrée par le directeur artistique du Cirque du Soleil Franco Dragone pour la première mondiale du show La Perle, avec soixante acrobates et danseurs au Théâtre Al Habtoor, un aqua-théâtre de 1300 places (2,7 millions de litres d’eau sur scène). A travers les années, Battista enregistre plusieurs duos avec les groupes La Femme, Les Stentors, I Chjami Aghjalesi, Natasha St-Pier etc

En 2018, Battista est invitée en Jordanie par Son Altesse Sérénissime dans un festival pour la Paix, et chante en direct à la télévision jordanienne en présence de plusieurs délégations du monde entier. En 2019, son single Passio est sélectionné pour Destination Eurovision France. Après une cinquantaine de concerts consécutifs à la sortie de son opus Céleste (2019) dont elle signe la plupart des textes, Battista revient en 2023 avec un nouvel album Spiriti Corsi. Spiriti Corsi est aux confins de la World Music et des musiques spirituelles. Y figurent le Lacrimosa du Requiem de Mozart, l’Ave Maria de Gounod, le Psaume de David, joyau de la tradition corse, Attenti, ainsi que la bande originale de Gladiator. Eglise Sainte Marguerite – 20229 CARCHETO BRUSTICO Carcheto-Brustico 20229 Haute-Corse Corse Eglise située à Carchetu Brustico Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

