Douglas Kennedy : « les USA sont au bord de la sécession et la Chine le nouvel empire »

Visite libre : ascension du clocher Eglise Sainte-Madeleine Verneuil d’Avre et d’Iton Verneuil d'Avre et d'Iton Catégories d’Évènement: Eure

Verneuil d'Avre et d'Iton Visite libre : ascension du clocher Eglise Sainte-Madeleine Verneuil d’Avre et d’Iton, 16 septembre 2023, Verneuil d'Avre et d'Iton. Visite libre : ascension du clocher 16 et 17 septembre Eglise Sainte-Madeleine 9 pers. max par montée, interdit <6 ans, déconseillé aux personnes ayant problèmes cardiaques, vertiges et difficultés de motricité. Une ascension au cœur d’un joyau du gothique flamboyant de Verneuil-sur-Avre : la tour de l’église Sainte Madeleine. Outre la beauté de son architecture, cette tour, à travers ses nombreux graffitis, témoigne d’une histoire mouvementée. Cinq siècles d’histoire et d’architecture couronnés par un panorama à vous couper le souffle.

Montée libre jusque dans la première couronne de la tour (56 m, 212 marches). Eglise Sainte-Madeleine Place de la Madeleine, Verneuil-sur-Avre, 27130 Verneuil d’Avre et d’Iton Verneuil d’Avre et d’Iton 27130 Verneuil-sur-Avre Eure Normandie 02 32 32 17 17 http://www.normandie-sud-tourisme.fr Église du XIIe siècle, porche roman, tour du XVIe siècle surplombant l’église, de style gothique flamboyant. RN 12 – Train Paris/Graville Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Office de Tourisme Normandie Sud Eure Détails Catégories d’Évènement: Eure, Verneuil d'Avre et d'Iton Autres Lieu Eglise Sainte-Madeleine Adresse Place de la Madeleine, Verneuil-sur-Avre, 27130 Verneuil d'Avre et d'Iton Ville Verneuil d'Avre et d'Iton Departement Eure Lieu Ville Eglise Sainte-Madeleine Verneuil d'Avre et d'Iton

Eglise Sainte-Madeleine Verneuil d'Avre et d'Iton Eure https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/verneuil d'avre et d'iton/

Visite libre : ascension du clocher Eglise Sainte-Madeleine Verneuil d’Avre et d’Iton 2023-09-16 was last modified: by Visite libre : ascension du clocher Eglise Sainte-Madeleine Verneuil d’Avre et d’Iton Eglise Sainte-Madeleine Verneuil d'Avre et d'Iton 16 septembre 2023