Troyes Découvrez la plus ancienne église de la ville : ses vitraux et son jubé Église Sainte-Madeleine Troyes, 16 septembre 2023, Troyes. Découvrez la plus ancienne église de la ville : ses vitraux et son jubé 16 et 17 septembre Église Sainte-Madeleine Gratuit. Entrée libre. Découvrez la plus ancienne église de Troyes. Emblématique du « Beau XVIe siècle » troyen, l’église Sainte-Madeleine révèle un patrimoine architectural exceptionnel.

Venez admirer le jubé de Sainte-Madeleine qui consitue certainement le monument plus remarquable de cet édifice. Peu de jubés subsistent encore en France. Église Sainte-Madeleine 3 Rue de la Madeleine, 10000 Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est 03 25 73 82 90 http://www.vpah-troyes.fr/ La plus ancienne église de Troyes abrite des verrières du XVIe siècle (vie de saint Eloi, arbre de Jessé, Histoire du Salut…) dans les chapelles rayonnantes et un jubé Renaissance sur lequel subsistent quelques traces de polychromie. Elle a été classée au titre des monuments historiques sur la liste de 1840. Ne manquez pas la statuaire exceptionnelle du XVIe siècle, comme la sainte Marthe attribuée au maître de Chaource. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Jubé de l'église Sainte-Madeleine – © Adrien Clergeot, Ville de Troyes

