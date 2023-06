Visite audioguidée multilingue de la plus ancienne église de Troyes Église Sainte-Madeleine Troyes, 16 septembre 2023, Troyes.

Visite audioguidée multilingue de la plus ancienne église de Troyes 16 et 17 septembre Église Sainte-Madeleine Gratuit. Entrée libre. Les audioguides sont disponibles en français, anglais, allemand et néerlandais

Apprenez-en davantage sur l’architecture, les vitraux et les sculptures de la plus ancienne église troyenne.

Ce projet, soutenu financièrement par la DRAC Grand Est et la Région Grand Est, permet la mise à disposition de dix appareils, dont deux équipés pour les personnes malentendantes et/ou malvoyantes.

Ces audioguides, accompagnés d’un plan plastifié avec les points de commentaire et des pictogrammes sur les cartels concernés, sont disponibles gratuitement dans le cadre des Journées européennes du patrimoine.

Durant 20 minutes, avec le choix de quatre langues (français, anglais, allemand et néerlandais), chacun peut ainsi découvrir autrement l’église la plus ancienne de Troyes, remise en lumière récemment, et apprécier pleinement le jubé et sa dentelle de pierre.

Église Sainte-Madeleine 3 Rue de la Madeleine, 10000 Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est 03 25 73 82 90 http://www.vpah-troyes.fr/ La plus ancienne église de Troyes abrite des verrières du XVIe siècle (vie de saint Eloi, arbre de Jessé, Histoire du Salut…) dans les chapelles rayonnantes et un jubé Renaissance sur lequel subsistent quelques traces de polychromie. Elle a été classée au titre des monuments historiques sur la liste de 1840. Ne manquez pas la statuaire exceptionnelle du XVIe siècle, comme la sainte Marthe attribuée au maître de Chaource.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Animation du patrimoine, Ville de Troyes