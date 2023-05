Natasha St-Pier : Jeanne Eglise Sainte Madeleine Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Natasha St-Pier : Jeanne Eglise Sainte Madeleine, 14 avril 2023, Nantes. 2023-04-14

Horaire : 20:30 22:00

Gratuit : non Tarif unique : 30 € Billetterie : weezevent.com Tout public La chanteuse internationale retrace la destinée héroïque de Sainte Jeanne d’Arc, accompagnée par son pianiste, pour un spectacle magique, lumineux et exceptionnel dans un lieux atypique et empreint de spiritualité : l’église sainte Madeleine de Nantes. Eglise Sainte Madeleine Île de Nantes Nantes 44200

