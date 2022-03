Eglise Sainte-Madeleine La Ventrouze La Ventrouze Catégories d’évènement: La Ventrouze

Orne

Eglise Sainte-Madeleine La Ventrouze, 21 mai 2022, La Ventrouze. Eglise Sainte-Madeleine La Ventrouze

2022-05-21 20:00:00 20:00:00 – 2022-05-21 22:30:00 22:30:00

La Ventrouze Orne La Ventrouze Du parking de la mairie, dirigez-vous en suivant les bougies jusqu’à l’église (selon la météo).

mairie.laventrouze@orange.fr +33 2 33 25 79 69

