Visite de l’église Sainte-Madeleine Église Sainte-Madeleine Charnay-lès-Mâcon, 16 septembre 2023, Charnay-lès-Mâcon.

Visite de l’église Sainte-Madeleine 16 et 17 septembre Église Sainte-Madeleine Entrée libre

Venez visiter l’église Sainte-Madeleine à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Cette église romane est située en plein cœur de l’ancien bourg. Un édifice qui s’est enrichi au fil des siècles de chapelles latérales et d’une avant-nef. Au XIXe siècle, la toiture du clocher est refaite en tuiles vernissées. Enfin, l’année 1991 sera marquée par l’ajout de sculptures ornant le tympan de l’église, réalisées par messieurs Griot père et fils. Elles représentent saint Pierre, Marie-Madeleine et le Christ en majesté.

Église Sainte-Madeleine Place du Bourg 71850 Charnay-lès-Mâcon Charnay-lès-Mâcon 71850 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 34 66 76 http://www.charnay.com Église romane située en plein cœur de l’ancien bourg, cet édifice s’est enrichi de plusieurs remaniements au fil des siècles. Un premier lieu de culte est attesté en l’an 968, voué à saint Pierre. Ce n’est qu’au XVIe siècle qu’on lui donne le vocable d’église Sainte-Madeleine. Elle deviendra par la suite une des sept églises cathédrantes du diocèse de Mâcon. Au début du XVIIe siècle, deux chapelles latérales viennent compléter l’église. Au XIXe siècle, de nouveaux remaniements voient le jour : en 1837, la toiture du clocher est refaite en tuiles vernissées. L’année suivante, on ajoute une nouvelle chapelle à l’édifice, puis une dernière en 1864. En 1852, la nef est agrandie par la construction d’un narthex à étage formant tribune, réalisé par l’architecte Berthier. L’année 1991 sera marquée par la réalisation du tympan de l’église, sculpté par messieurs Griot père et fils. Inspiré de ceux du Moyen Âge, il représente saint Pierre, Marie-Madeleine et le Christ en majesté.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

