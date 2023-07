Venez découvrir le village et son église ! Église Sainte-Madeleine Castéra-Lectourois Catégories d’Évènement: Castéra-Lectourois

Gers Venez découvrir le village et son église ! Église Sainte-Madeleine Castéra-Lectourois, 16 septembre 2023, Castéra-Lectourois. Venez découvrir le village et son église ! 16 et 17 septembre Église Sainte-Madeleine Gratuit. Entrée libre. Visite libre ou commentée de l’église et du village de Castéra-Lectourois. Église Sainte-Madeleine Village, 32700 Castéra-Lectourois Castéra-Lectourois 32700 Gers Occitanie Construite au XVe siècle sur un éperon rocheux de Lomagne, elle a laissé les traces de nombreuses restaurations dans les archives du XIXe siècle. En 1895 notamment, un incendie endommage gravement l’édifice. À partir des années 1970, elle connaît d’importants problèmes de stabilité dus à la fissuration du socle rocheux. Classé au titre des Monuments historiques en 1986 pour aider à sa sauvegarde, l’édifice fait l’objet depuis plusieurs années de campagne de restauration. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Castéra-Lectourois, Gers Autres Lieu Église Sainte-Madeleine Adresse Village, 32700 Castéra-Lectourois Ville Castéra-Lectourois Departement Gers Lieu Ville Église Sainte-Madeleine Castéra-Lectourois

Église Sainte-Madeleine Castéra-Lectourois Gers https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/castera-lectourois/