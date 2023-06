Le chant choral est joyeux et « Infinity » Église Sainte-Madeleine Albi, 11 juin 2023, Albi.

Le chant choral est joyeux et « Infinity » Dimanche 11 juin, 18h00 Église Sainte-Madeleine Entrée avec libre participation.

Par sa rigueur musicale et artistique, Laetitia a su rassembler des pièces de compositeurs internationaux pour créer ce programme chorégraphié par la danseuse et chorégraphe Loren Coquillat. Bien plus qu’un concert, « Infinity » est une expérience originale et immersive, le chœur évoluant souvent dans le public, afin de communiquer les émotions à travers la proximité des voix.

Un spectacle qui invite à prendre conscience de l’espace qui nous entoure, qui interroge la vie et donne sens à nos moindres gestes.

Église Sainte-Madeleine 46 rue de la Madeleine, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-11T18:00:00+02:00 – 2023-06-11T19:30:00+02:00

