Fère-en-Tardenois Visite de l’Eglise Sainte Macre Eglise Sainte Macre Fère-en-Tardenois, 16 septembre 2023, Fère-en-Tardenois. Visite de l’Eglise Sainte Macre 16 et 17 septembre Eglise Sainte Macre libre participation Samedi 16 Septembre à 20h : Lecture de L’esprit et l’Eau de Paul Claudel par Didier SANDRE de la Comédie Française accompagné au piano par Florent BOFFARD, pianiste classique.

Dimanche 17 Septembre visite libre de 14h à 17h : collection de tableaux et vitraux Eglise Sainte Macre Rue Jules Leclerc, Fère-en-Tardenois Fère-en-Tardenois 02130 Aisne Hauts-de-France 03 23 82 20 44 https://www.ville-ferentardenois.com Son style gothique annonce la Renaissance. Très endommagée en 1918, elle fut restaurée avec la participation d’Etienne Moreau-Nélaton. Très intéressante par son chœur élargi, ses retables dont celui du maître autel (117ème siècle), ses tableaux du 17ème au 19ème, ses vitraux du 20ème (Maurice DENIS, Luc SIMON) et son orgue WESTENFELDER. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

