Restauration du choeur de l’Eglise Sainte-Lucie de Soeix Eglise Sainte-Lucie Oloron-Sainte-Marie, 16 septembre 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

Redécouvrez le retable baroque de 1724 et une partie des décors peints du 19e siècle, recouverts au milieu du 20e siècle.

Les innovations du restaurateur donnent à cet espace une luminosité appréciée. Une réussite remarquable à découvrir.

Sur inscription..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 17:00:00. EUR.

Eglise Sainte-Lucie Rue Sainte-Lucie

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Rediscover the Baroque altarpiece from 1724 and some of the 19th-century painted decorations, covered over in the mid-20th century.

The restorer’s innovations give this space a much-appreciated luminosity. A remarkable success worth discovering.

Registration required.

Redescubra el retablo barroco de 1724 y parte de la decoración pintada del siglo XIX, que fue tapada a mediados del siglo XX.

Las innovaciones del restaurador confieren a este espacio una luminosidad muy apreciada. Una notable historia de éxito que merece la pena descubrir.

Inscripción obligatoria.

Entdecken Sie das barocke Altarbild von 1724 und einen Teil der gemalten Dekorationen aus dem 19. Jahrhundert, die Mitte des 20. Jahrhunderts überdeckt wurden, wieder.

Die Innovationen des Restaurators verleihen diesem Raum eine geschätzte Helligkeit. Ein bemerkenswerter Erfolg, den es zu entdecken gilt.

Nach Anmeldung.

