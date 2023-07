Visite libre de l’église Église Sainte-Lucie Duran, 16 septembre 2023, Duran.

Visite libre de l’église Samedi 16 septembre, 09h00, 14h00 Église Sainte-Lucie Gratuit. Entrée libre. Renseignements via www.mairie-de-duran.net

ou auprès de Mme Bergeron au 06 15 34 34 79

ou de Mme Bros au 05 62 05 36 58 ou à ce mail : arlette.bros@orange.fr

Admirez le retable du XIIIe siècle évoquant le martyre de la sainte réalisé par Fleury et récemment rénové. Découvrez dans la chapelle sud un autel et un tabernacle en bois peint doré du XIXe siècle ainsi qu’une pietà du XVIIIe siècle. Enfin, levez les yeux pour observer son clocher carré restauré en 1984 suite à un incendie et à un remaniement.

Église Sainte-Lucie Place des Tilleuls, 32810 Duran Duran 32810 Gers Occitanie http://www.mairie-de-duran.net Édifice religieux dédié à sainte Lucie de Syracuse (reconstruite en 1770).

On y trouve un retable sur le maître autel représentant le martyre de Sainte Lucie, datant de 1732 et rénové en 1998.

Dans la chapelle Sud se trouve un retable d’autel du XVIIIe siècle en bois peint et doré, rénové en 2006.

Enfin, 12 statues en terre cuite, sculptures de Ferry, sont visibles.

