Visite guidée : « La restauration du chœur de l’église Sainte-Lucie de Soeix » Église Sainte-Lucie de Soeix Oloron-Sainte-Marie, 16 septembre 2023, Oloron-Sainte-Marie.

La restauration récente du chœur de l’église a bénéficié de la restauration du retable baroque daté de 1724 et d’une partie de décors peints du XIXe siècle. Ces derniers avaient disparu sous la peinture blanche du milieu du XXe siècle. À cela se sont ajoutées des innovations proposées par le peintre décorateur donnant à cet espace une luminosité appréciée. Une réussite remarquable à découvrir !

Organisé par l’association Sauvegarde de l’église de Soeix.

Église Sainte-Lucie de Soeix Rue Sainte-Lucie, 64400 Oloron-Sainte-marie Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 59 39 54 19 »}, {« type »: « email », « value »: « u00e9glisedesoeix2017@orange.fr »}] Cet édifice antérieur à la Révolution, modeste mais cependant doté d’un retable baroque, connut une restauration ambitieuse en 1868 : construction d’un clocher en bois doté de deux grosses cloches, création d’une voûte en berceau brisé, installation de deux vitraux Mauméjean. Soeix se voulait alors à la hauteur des villages voisins. À la fin du XXe siècle, l’édifice connut une dégradation mettant son existence en péril. Les actions menées par les bénévoles de l’association « Sauvegarde de l’église de Soeix » permirent d’enclencher son sauvetage avec, en 2019, la réfection de l’ensemble de la toiture. À la veille d’une deuxième tranche de travaux (réfection du sol, de l’électricité et des murs intérieurs), la commune d’Oloron-Sainte-Marie s’apprête à donner à l’église Sainte-Lucie un aspect digne de ce symbole du village. La visite de l’église sera l’occasion de rappeler quelques moments de l’histoire du bâtiment, sa structure et les actions menées depuis 2009 pour parvenir à sa restauration. Après la visite, un moment de convivialité permettra d’échanger avec les membres de l’association « Sauvegarde de l’église de Soeix ».

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

©Mairie d’Oloron Sainte-Marie