Venez visiter l’église paroissiale Sainte-Luce à Pontverny, située à Sousceyrac-en-Quercy (anciennement commune de Calviac).

Cette église a une histoire ancienne qui remonte au milieu du Xe siècle, comme en témoigne une charte de l’abbaye de Cluny. Dans cette charte, on trouve la plus ancienne mention d’un lieu de culte à Pontverny, dédié à saint Urcisse, dans une donation faite à l’abbaye de Cluny en 941. À l’époque carolingienne, l’église de « Ponto-Vernino » était le principal lieu de culte de la paroisse.

Malheureusement, les sources historiques concernant cette église sont lacunaires jusqu’à la fin du Moyen Âge.

Cependant, le toponyme « Puech de la Gleye », relevé sur les cadastres actuels et de 1826, suggère une présence ecclésiale ancienne à la limite des communes actuelles de Calviac et Souceyrac, à environ 850 mètres du village de Pontverny.

Associé au toponyme « Puech de la Tour », il laisse supposer l’existence d’un site fortifié établi à l’extrémité d’une avancée de plateau, sur un tertre de terre semi-artificiel.

L’église actuelle, située à l’extrémité est du village de Pontverny, conserve encore aujourd’hui certaines caractéristiques de son architecture médiévale, datant de la période romane.

Église Sainte Luce de Pontverny 46190 Sousceyrac-en-Quercy Sousceyrac-en-Quercy 46190 Calviac Lot Occitanie L’église a été construite en utilisant des moellons de gneiss et de granite, avec des chaînes d’angle et des encadrements de baies en pierre de taille. Malgré les dommages et les réparations subis au fil du temps, les vestiges des maçonneries médiévales se distinguent par un agencement soigné des moellons équarris. Ces vestiges sont particulièrement visibles sur le mur est du chevet plat, où l’on peut également observer la trace en creux d’une ancienne baie centrale. Les extensions ou reconstructions ultérieures se distinguent par une utilisation plus fréquente du gneiss pour les parements et les chaînes d’angle.

La structure de l’église comprend une seule nef et un chevet quadrangulaire légèrement plus étroit, avec une abside de chœur semi-circulaire. Deux chapelles latérales ont été ajoutées successivement au sud et au nord, formant ainsi un transept. La nef, autrefois dotée d’une charpente, ainsi que les chapelles sont couvertes par un berceau surbaissé et brisé, tandis que l’abside conserve sa voûte en cul-de-four. La façade occidentale, dotée d’un portail classique avec des pilastres, un arc en plein cintre et un fronton, est ornée d’un clocher-mur percé de deux baies abritant les cloches.

