Dès le XIIe siècle, un prieuré bénédictin – dépendance de l’abbaye de la Chaise-Dieu – est attesté dans la ville. Aux XIVe, XVIIIe et XIXe siècles, l’église priorale et paroissiale connaît de nombreuses modifications. Une remarquable chapelle gothique est construite au XIVe siècle.

Venez découvrir cette église pour une visite libre lors des Journées européennes du patrimoine.

Église Sainte-Livrade 2 rue du château, 47110 Sainte-Livrade-sur-Lot Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine Dès le XIIe siècle, un prieuré bénédictin, dépendance de l’abbaye de la Chaise-Dieu, est attesté dans la ville. Pourtant, les guerres de Religion, puis la Révolution, auront raison de l’ensemble des bâtiments conventuels. Aux XIVe, XVIIIe et XIXe siècles, l’église attenante connaît de nombreuses modifications.

L’origine du monastère est inconnue. L’église prieurale existait déjà en 1117, date à laquelle l’église et ses appartenances furent données à l’abbaye de la Chaise-Dieu. Le prieuré, qui contenait douze religieux, tomba en pleine décadence au XVe siècle suite à une mauvaise gestion.

À la fin du XVIe siècle, les religieux de Saint-Maur y rétablirent la discipline monastique et restaurèrent l’église et le couvent, ruinés par les guerres de Religion. De l’église du XIIe siècle subsistent l’abside principale et l’absidiole nord. Elle fut complétée au XIVe siècle par l’édification de la nef. L’église devait avoir, à l’origine, trois nefs. Une seule subsiste, reconstruite sur le plan de la nef médiane.

L’ornementation se constitue de végétaux, têtes saillantes, animaux réels ou hybrides, scènes de personnages. La porte ouvrant la façade occidentale présente un style du XIVe siècle. Un clocher fut élevé sur une base carrée, en arrière du pignon, et s’amortit en octogone.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

©Pays d’art et d’histoire du Grand Villeneuvois