Versailles Grand Bach Dimanche 17 mars 2024, 16h00 Eglise Sainte-Jeanne d’Arc Entrée gratuite sur réservation.

« Bach? Nein! Strom sollte er heissen! » (« Ruisseau ? Non ! C’est torrent qu’il aurait dû s’appeler »). C’est par ce jeu de mot (Bach en allemand signifie « ruisseau » et Strom « torrent ») que Beethoven honorait le Cantor de Leipzig, Johann Sebastian Bach. Il est vrai qu’à l’exception de l’opéra, le compositeur a su aborder tous les domaines, laissant en chacun d’eux des chefs d’œuvres inégalés.

« Toute musique n’a d’autre fin que la gloire de Dieu et la récréation de l’esprit » disait Bach qui signait ses manuscrits par l’abréviation latine SDG (Soli Deo Gloria).

Le concert du dimanche est l’occasion de mettre en lumière des œuvres sacrées : Messe en sol mineur BWV 235 ; Motet Jesu meine Freude BWV 227 et pièces pour orgue.

Dimanche 17 mars, 16h

Église Sainte-Jeanne d’Arc, Versailles.

Coordination : Benoît Babel et Paul de Plinval

Eglise Sainte-Jeanne d’Arc Place Elisabeth Brasseur – 78000 Versailles Versailles 78000 Clagny Glatigny Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/pro/crrversaillesgrandparc »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-17T16:00:00+01:00 – 2024-03-17T17:30:00+01:00

© Versailles Grand Parc / Magali Hochet