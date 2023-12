Concert de Nouvelle Année: Zelenda par le Chœur Montansier et l’ensemble instrumental D&M Eglise Sainte-Jeanne d’Arc Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Yvelines Concert de Nouvelle Année: Zelenda par le Chœur Montansier et l’ensemble instrumental D&M Eglise Sainte-Jeanne d’Arc Versailles, 28 janvier 2024, Versailles. Concert de Nouvelle Année: Zelenda par le Chœur Montansier et l’ensemble instrumental D&M Dimanche 28 janvier 2024, 17h00 Eglise Sainte-Jeanne d’Arc 10 € billet plein / 5 € étudiants / gratuit -18 ans Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-28T17:00:00+01:00 – 2024-01-28T18:00:00+01:00

Fin : 2024-01-28T17:00:00+01:00 – 2024-01-28T18:00:00+01:00 Le Chœur Montansier s’associe pour la deuxième fois avec l’ensemble instrumental versaillais D&M pour célébrer la nouvelle année. Après le succès du concert M.A. Charpentier en 2023, ils invitent le public versaillais à découvrir « Miserere » et « Salve Regina » du grand maître baroque tchèque J.D. Zelenka, sous la direction de Jan Krejčik. Eglise Sainte-Jeanne d’Arc Place Elisabeth Brasseur – 78000 Versailles Versailles 78000 Clagny Glatigny Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://bit.ly/CM28012024 »}] Détails Catégories d’Évènement: Versailles, Yvelines Autres Code postal 78000 Lieu Eglise Sainte-Jeanne d'Arc Adresse Place Elisabeth Brasseur - 78000 Versailles Ville Versailles Departement Yvelines Lieu Ville Eglise Sainte-Jeanne d'Arc Versailles Latitude 48.810841 Longitude 2.137182 latitude longitude 48.810841;2.137182

