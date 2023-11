Versailles au Son des Orgues : Flûte de pan et orgue Eglise Sainte-Jeanne d’Arc Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Yvelines Versailles au Son des Orgues : Flûte de pan et orgue Eglise Sainte-Jeanne d’Arc Versailles, 15 décembre 2023, Versailles. Versailles au Son des Orgues : Flûte de pan et orgue Vendredi 15 décembre, 20h30 Eglise Sainte-Jeanne d’Arc Libre participation aux frais. Georges Schmitt, flûte de Pan

Francis Roudier, orgue Vendredi 16 décembre :

Visite du grand-orgue par Francis Roudier de 14h à 15h30 puis de 15h30 à 17h.

Réservations au 06 60 76 25 86 Eglise Sainte-Jeanne d’Arc Place Elisabeth Brasseur – 78000 Versailles Versailles 78000 Clagny Glatigny Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.versaillesorgues.com/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-15T20:30:00+01:00 – 2023-12-15T21:30:00+01:00

2023-12-15T20:30:00+01:00 – 2023-12-15T21:30:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Eglise Sainte-Jeanne d'Arc Adresse Place Elisabeth Brasseur - 78000 Versailles Ville Versailles Departement Yvelines Lieu Ville Eglise Sainte-Jeanne d'Arc Versailles latitude longitude 48.810841;2.137182

Eglise Sainte-Jeanne d'Arc Versailles Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/