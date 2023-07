Visite commentée de l’église Sainte-Jeanne d’Arc de Versailles et de son grand orgue Église Sainte-Jeanne-d’Arc Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Yvelines Visite commentée de l’église Sainte-Jeanne d’Arc de Versailles et de son grand orgue Église Sainte-Jeanne-d’Arc Versailles, 17 septembre 2023, Versailles. Visite commentée de l’église Sainte-Jeanne d’Arc de Versailles et de son grand orgue Dimanche 17 septembre, 14h00, 16h00 Église Sainte-Jeanne-d’Arc Entrée gratuite Histoire et visite commentée de l’église Sainte-Jeanne d’Arc de Versailles avec des interludes joués sur l’orgue de choeur et sur le grand orgue. Présentation en musique du grand orgue puis visite commentée à l’intérieur de l’instrument. Église Sainte-Jeanne-d’Arc Place Élisabeth-Brasseur 78000 Versailles Versailles 78000 Yvelines Île-de-France 06 88 91 49 13 http://jeannedarc-versailles.com Église dédiée à sainte Jeanne d’Arc construite par l’architecte Guilbert en béton armé, commandée par le Chanoine Subtil selon un vœu exaucé de Monseigneur Gibier si Versailles était épargnée des bombardements durant la guerre de 1914-1918. Vaste édifice avec quatre grands arcs et une coupole consacré le 31 mai 1926. Peinture à l’huile sur toile marouflée dans l’abside d’Henriette Lebon-Delore (1934), peintre expressionniste élève de Maurice Denis décrivant les scènes de la vie de Jeanne d’Arc : enfance, sacre de Charles VII à Reims, sa mort sur un bûcher à Rouen. Décors de mosaïques, vitraux de Maurice Rocher (1977), grand orgue Muller (1964) provenant de la Maison de la Radio installé en 2008 sur la tribune. Gare SNCF Versailles Rive droite Bus A , H ou G Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

