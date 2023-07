De Maréchal à Véninov, présentation animée par l’association Viniciacum Eglise sainte jeanne d’arc Vénissieux Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Vénissieux De Maréchal à Véninov, présentation animée par l’association Viniciacum Eglise sainte jeanne d’arc Vénissieux, 17 septembre 2023, Vénissieux. De Maréchal à Véninov, présentation animée par l’association Viniciacum Dimanche 17 septembre, 14h30 Eglise sainte jeanne d’arc Entrée libre – Salle paroissiale de l’église Découvrez, grâce à de nombreuses images d’archives réunies par l’association, l’histoire de l’entreprise qui a fait la renommée de Vénissieux dans le domaine de la toile cirée en France et en Europe. Eglise sainte jeanne d’arc place Jeanne d’ Arc- rue Jeanne Labourbe, 69200 Vénissieux Vénissieux 69200 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes http://www.viniciacum.fr C’est une église atypique, construite de 1931 à 1933, dont le caractère original est indéniable. Les vitraux du chœur symbolisent l’amour du travail et mettent à l’honneur le monde ouvrier. La Sainte Famille est représentée d’une manière exceptionnelle, avec en fond les usines Berliet. Ils sont uniques en France. L’édifice et les vitraux sont inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques. Métro D, C23, C25, 39, 79, 296 : Parilly Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00 Ville de Vénissieux – carte postale ancienne Détails Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon, Vénissieux Autres Lieu Eglise sainte jeanne d'arc Adresse place Jeanne d' Arc- rue Jeanne Labourbe, 69200 Vénissieux Ville Vénissieux Departement Métropole de Lyon Lieu Ville Eglise sainte jeanne d'arc Vénissieux

Eglise sainte jeanne d'arc Vénissieux Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/venissieux/