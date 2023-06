Visites de l’Eglise Sainte Jeanne d’Arc de Parilly et découverte de ses vitraux avec l’association Parce que Parilly Eglise sainte jeanne d’arc Vénissieux Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Vénissieux Visites de l’Eglise Sainte Jeanne d’Arc de Parilly et découverte de ses vitraux avec l’association Parce que Parilly Eglise sainte jeanne d’arc Vénissieux, 16 septembre 2023, Vénissieux. Visites de l’Eglise Sainte Jeanne d’Arc de Parilly et découverte de ses vitraux avec l’association Parce que Parilly 16 et 17 septembre Eglise sainte jeanne d’arc Entrée libre Construite entre 1931 et 1933, et inscrite au Patrimoine national, cette église à été construite en grande partie par les ouvriers de l’usine Berliet à Vénissieux. En 1946, des vitraux exceptionnels réalisés par Théodore Hanssen, Maître verrrier, auteur des vitraux de la Basilique du Sacré-Coeur à Montmartre, viennent compléter l’ensemble et représentent le quotidien des ouvriers de l’usine. Eglise sainte jeanne d’arc place Jeanne d’ Arc- rue Jeanne Labourbe, 69200 Vénissieux Vénissieux 69200 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes http://www.viniciacum.fr C’est une église atypique, construite de 1931 à 1933, dont le caractère original est indéniable. Les vitraux du chœur symbolisent l’amour du travail et mettent à l’honneur le monde ouvrier. La Sainte Famille est représentée d’une manière exceptionnelle, avec en fond les usines Berliet. Ils sont uniques en France. L’édifice et les vitraux sont inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques. Métro D, C23, C25, 39, 79, 296 : Parilly Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T14:30:00+02:00

