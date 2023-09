EXPOSITION PERE CHARLES UMBRICHT Eglise Sainte Jeanne d’Arc Val-et-Châtillon, 24 septembre 2023, Val-et-Châtillon.

Val-et-Châtillon,Meurthe-et-Moselle

Venez découvrir l’exposition sur le père Charles Umbricht (1873-1941), l’un des aumôniers les plus connus de la Première Guerre mondiale qui est représenté sur un vitrail de l’église et enterré au cimetière communal. Cette exposition a été réalisée par François Schmitt et Catherine Guyon à partir de documents inédits, et sera accompagnée de panneaux sur deux autres aumôniers du Lunévillois : Émile Gérardin, curé bâtisseur de l’église Sainte Jeanne-d ’Arc et aumônier de la 2e DC, et Louis Marchal, directeur de Saint-Pierre Fourier et aumônier du 79e RI;

Gratuit.. Enfants

Dimanche 2023-09-24 14:30:00 fin : 2023-09-24 18:30:00. 0 EUR.

Eglise Sainte Jeanne d’Arc Grande rue

Val-et-Châtillon 54480 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Come and discover the exhibition on Father Charles Umbricht (1873-1941), one of the best-known chaplains of the First World War, depicted in a stained-glass window in the church and buried in the local cemetery. The exhibition was put together by François Schmitt and Catherine Guyon, based on previously unpublished documents, and will be accompanied by panels on two other chaplains from the Lunévillois region: Émile Gérardin, parish priest and builder of Sainte Jeanne-d?Arc church, and chaplain to the 2nd DC, and Louis Marchal, director of Saint-Pierre Fourier and chaplain to the 79th RI;

Free admission.

Venga a descubrir la exposición sobre el padre Charles Umbricht (1873-1941), uno de los capellanes más conocidos de la Primera Guerra Mundial, representado en una vidriera de la iglesia y enterrado en el cementerio local. Esta exposición, realizada por François Schmitt y Catherine Guyon a partir de documentos inéditos, estará acompañada de paneles sobre otros dos capellanes de la región de Lunévillois: Émile Gérardin, sacerdote constructor de la iglesia de Sainte Jeanne-d’Arc y capellán del 2º DC, y Louis Marchal, director de Saint-Pierre Fourier y capellán del 79º RI;

Entrada gratuita.

Entdecken Sie die Ausstellung über Pater Charles Umbricht (1873-1941), einen der bekanntesten Seelsorger des Ersten Weltkriegs, der auf einem Kirchenfenster abgebildet und auf dem Gemeindefriedhof beerdigt ist. Die Ausstellung wurde von François Schmitt und Catherine Guyon anhand von unveröffentlichten Dokumenten zusammengestellt und wird von Tafeln über zwei weitere Seelsorger aus dem Lunéviller Land begleitet: Émile Gérardin, Pfarrer und Erbauer der Kirche Sainte Jeanne-d’Arc und Seelsorger der 2. DC, und Louis Marchal, Leiter von Saint-Pierre Fourier und Seelsorger des 79;

Kostenlos.

Mise à jour le 2023-09-21 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS