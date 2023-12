Concert de Noël à l’Eglise Saint Jeanne d’Arc Eglise Sainte Jeanne d’Arc Rouen Rouen, 14 décembre 2023, Rouen.

Rouen Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-14 20:00:00

fin : 2023-12-14 21:30:00

La Maison Illuminée & Oswald Sallaberger fêtent la période d’avant Noël dans la magnifique église Jeanne d’Arc au cœur de Rouen. Son architecte, Louis Arretche, a voulu renouer avec la tradition de beaucoup de vieilles églises normandes en donnant à l’édifice la forme d’un bateau renversé : il a pour cela retrouvé les principes de la construction navale traditionnelle et la structure en bois reste apparente au-dessus de la nef.

A l’intérieur, vous pourrez admirer les remarquables vitraux de l’ancienne église Saint Vincent datant de la Renaissance.

Le 14 décembre y resonnera de la musique festive, classique & avec une note régionale devant la crèche de Noël dans la lumière de l’église Sainte Jeanne d’Arc et en miroir de la lecture de contes de Noël de Charles Dickens.

Le programme :

Lecture de Contes de Noël de Charles Dickens (extraits)

Johann Pachelbel – Canon à 3 & basso continuo

Tommaso Albinoni – Sonate pour cordes opus 2/6.Adagio. Allegro. Grave. Allegro

Arcangelo Corelli – Pastorale du concerto de la Nuit de Noël

Michel Corrette. Symphonie de Noël. Sinfonia IV. 1. Une jeune pucelle – 2. (Je me suis levé/Ô jour glorieux) – 3. Chrétien(s) qui suivez l’Église – 4. Nous sommes en voie – 5. Noël Allemand – 6. Noël Américain (sic!) – 7. Nouveau Noël sur un ancien air de Mr. de Lulli

Jean-Sébastien Bach – Largo ma non tanto du Concerto pour deux violons.

Eglise Sainte Jeanne d’Arc Rouen Place du Vieux Marché

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



