Orléans Visite libre Église Sainte-Jeanne-d’Arc Orléans, 16 septembre 2023, Orléans. Visite libre 16 et 17 septembre Église Sainte-Jeanne-d’Arc Visite d’une église récente : son architecture avec ses symboles et son innovation : son mur-lumière, œuvre du maître-verrier François Chapuis. Une visite accompagnée est proposée et une fiche descriptive offerte. Église Sainte-Jeanne-d’Arc 55 Boulevard Guy-Marie-Riobé 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 53 03 18 Elle a été construite en tant qu’église paroissiale, dans les années 1965-67, dans un quartier nord de la ville dévasté par les destructions de la Seconde Guerre mondiale. Le projet était novateur. L’architecture de poutres de bois, structurées en une imposante voûte hélicoïdale, se déploie autour d’un gros pilier axial de béton de 1,20 mètre de diamètre. Ce dernier se termine à l’extérieur de l’édifice par la croix. Sur le pourtour, vingt-et-un piliers soutiennent la structure.

Le caractère innovant du projet se voit aussi sur le plan ornemental : Sainte-Jeanne d’Arc est riche d’un grand mur de lumière sur son côté droit, réalisé en plaques de polyester par François Chapuis. transports à proximité; places de parking; pente d’accès pour fauteuil roulant Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

