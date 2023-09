Visite libre Église Sainte-Jeanne-d’Arc Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Visite libre Église Sainte-Jeanne-d’Arc Orléans, 16 septembre 2023, Orléans. Visite libre 16 et 17 septembre Église Sainte-Jeanne-d’Arc Visite d’une église récente : son architecture avec ses symboles et son innovation : son mur-lumière, œuvre du maître-verrier François Chapuis. Une visite accompagnée est proposée et une fiche descriptive offerte. Église Sainte-Jeanne-d’Arc 55 Boulevard Guy-Marie-Riobé 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

