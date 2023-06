Aurélien Pascal et l’Orchestre de chambre Nouvelle Europe Eglise Sainte-Jeanne-D’Arc, Gien Gien, 18 juin 2023, Gien.

Aurélien Pascal et l’Orchestre de chambre Nouvelle Europe Dimanche 18 juin, 16h00 Eglise Sainte-Jeanne-D’Arc, Gien Informations sur www.festival-sully.fr ou infobilletterie.festivalsully@tourismeloiret.com

Aurélien Pascal, violoncelle

Nicolas Krauze, direction

Orchestre de chambre Nouvelle Europe

Jean Sibelius, impromptu pour cordes

Piotr Ilyich Tchaïkovski, variations sur un thème Rococo

David Popper, fantaisie sur des thèmes de la petite Russie

Antonín Dvořák, sérénade pour cordes

Créé en 2004 par Nicolas Krauze, l’Orchestre de Chambre Nouvelle Europe rassemble les meilleurs jeunes instrumentistes professionnels venant de différents pays européens. Il est reconnu pour sa virtuosité, l’intensité et le perfectionnisme de ses interprétations, mais aussi pour son esprit de fraîcheur et de renouveau qu’il insuffle à la musique classique. Nicolas Krauze est diplômé de l’Institut Gnessin et du Conservatoire Tchaïkovski de Moscou d’où il est sorti avec cinq premiers prix. Il a dirigé depuis 15 ans plus de 500 concerts dans le monde entier, en symphonique comme en lyrique et a entre autres, été nommé en 2018 Premier chef invité de la Philharmonie Nationale d’Ukraine à Kiev.

Aurélien Pascal est aujourd’hui l’un des tout premiers violoncellistes de sa génération sur la scène internationale.

Sa carrière se déploie aux quatre coins du monde : Philharmonie de Paris et de Cologne, Konzerthaus de Berlin, Tonhalle de Zurich, Auditori de Barcelone, Bozar à Bruxelles, et dans des festivals de premier plan. Il s’est produit avec les plus grands orchestres internationaux auprès de chefs tels que Vladimir Fedoseyev, Okku Kamu, Christoph Poppen, Gilbert Varga, Lawrence Foster, Marcus Bosch, Pascal Rophé.

Aurélien Pascal est nommé « Révélation soliste instrumental » aux Victoires de la musique classique 2023.

Eglise Sainte-Jeanne-D'Arc, Gien 5 place du Château, Gien Gien 45500

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-18T16:00:00+02:00 – 2023-06-18T18:00:00+02:00

