Cet évènement est passé JEP 2023 – Visite commentée et présentation de l’Orgue de Gien Église Sainte-Jeanne dArc Gien Catégorie d’Évènement: Gien JEP 2023 – Visite commentée et présentation de l’Orgue de Gien Église Sainte-Jeanne dArc Gien, 17 septembre 2023, Gien. JEP 2023 – Visite commentée et présentation de l’Orgue de Gien Dimanche 17 septembre, 14h30 Église Sainte-Jeanne dArc Visite commentée de l’Église Sainte Jeanne d’Arc, et son orgue, présenté par l’organiste titulaire Frédéric Labadie et organisée par la S.H.A.G

Au programme : Présentation permanente uniquement le dimanche 17 septembre de 14h30 à 18h .

Histoire de l’orgue, description technique, démonstration .

Après cette intervention, un bénévole sera présent pour répondre aux questions relatives à l’église Sainte Jeanne D’Arc et effectuer une rapide visite commentée . Église Sainte-Jeanne dArc Place du Château, Gien Gien [{« type »: « email », « value »: « soc-historique.gien@orange.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

