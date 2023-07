Fête de la Saint-Hubert – Messe et pique-nique Église Sainte-Jeanne-d’Arc Gien, 16 septembre 2023, Gien.

Fête de la Saint-Hubert – Messe et pique-nique Samedi 16 septembre, 11h00 Église Sainte-Jeanne-d’Arc

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, une messe célébrant Saint-Hubert, le saint patron des chasseurs, événement important dans les zones rurales et prenant tout son sens à côté du Château-Musée de Gien, Chasse & Nature en Centre-Val de Loire, sera dite à 11h dans l’église Sainte-Jeanne-d’Arc de Gien par la Paroisse de Gien/Briare.

L’intérieur de l’église sera décoré en conséquence, les chasseurs du Giennois et les Sonneurs de Trompe du Musée de la Chasse également, et à la sortie de la messe, sur le parvis de l’église, vous pourrez faire bénir votre chien, tenu en laisse, quelque soit sa race, même non chasseur.

Profitez enfin d’un moment de convivialité sous les marronniers, pour un pique-nique tiré du panier avec la présence de stands de vignerons et de brasseurs locaux.

Église Sainte-Jeanne-d’Arc Place du Château 45500 Gien Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire L’édifice surplombe la ville. Seul le clocher a résisté aux bombardements de Juin 1940. L’église a été reconstruite dans les années 50, en brique rouge, pour s’harmoniser avec le château voisin. L’église Sainte-Jeanne-d’Arc est le dernier des édifices construits sur le même emplacement depuis la fin du Moyen Âge. Parking

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:00:00+02:00

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:00:00+02:00